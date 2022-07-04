بفوز كبير على مقدونيا.. منتخب مصر لليد إلى نهائي ألعاب البحر المتوسط

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل المنتخب المصري لكرة اليد لنهائي دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على منتخب مقدونيا بنتيجة 34/20 في مباراة الدور قبل النهائي لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

وكان المنتخب المصري قد أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 16/10، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني ليخطف بطاقة العبور للمباراة النهائية، والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل، حيث سيواجه الفائز من مباراة إسبانيا وصربيا.

ونجح المنتخب المصري في التأهل متصدرا لمجموعته بعد الفوز أمام تونس، وإيطاليا، وصربيا، فيما انسحب منتخب سلوفينيا بسبب إصابات فيروس كورونا

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز