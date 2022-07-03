بعد عبوره بتروجيت.. الأهلي يصطدم بـ "الزمالك" في نهائي كأس مصر

المصدر: د ب أ

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تأهل النادي الأهلي لنهائي كأس مصر لكرة القدم بفوزه على ضيفه بتروجيت 2 /صفر أمس السبت في المربع الذهبي من نسخة الموسم الماضي للبطولة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال أول مباراة له تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد ريكاردو سواريش، الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثامنة بعدما تلقى تمريرة من التونسي علي معلول داخل منطقة الجزاء وسدد في الزاوية اليسرى لمرمى بتروجيت.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول حصل بتروجيت على ضربة جزاء بعد مخالفة من محمد هاني ضد محمد هشام، لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى بنجاح لتسديدة مصطفى جابر.

وأكد محمد عبد المنعم فوز الأهلي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 72 بعد ضربة ركنية نفذها معلول وقابلها عبد المنعم برأسه في الشباك.

ويلتقي الأهلي في المباراة النهائية مع الزمالك يوم 21 يوليو الجاري.

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