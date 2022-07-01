فوزي البنزرتي يقود أهلي بنغازي الليبي في مرحلة التتويج

المصدر: د ب أ

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وصل المدرب التونسي فوزي البنزرتي إلى مدينة بنغازي الليبية اليوم الجمعة لاستلام مهامه على رأس فريق أهلي بنغازي خلال منافسات مرحلة التتويج بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتعاقد الفريق الليبي مع المدرب التونسي المخضرم لتدريب الفريق الأول لما تبقى من الموسم الكروي بما في ذلك منافسات مسابقة الكأس.

وسيعمل المدرب المساعد التونسي عماد بن يونس إلى جانب البنزرتي.

وكان البنزرتي المدرب الأكثر تتويجا بالألقاب في تونس، أنهى مهامه كمدرب للاتحاد المنستيري حيث قاده لاحتلال وصافة الدوري التونسي بعد منافسة شرسة مع البطل فريق الترجي استمرت حتى الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج.

يذكر أن الاتحاد الليبي لكرة القدم كان تقدم بطلب للاتحاد التونسي لإجراء مباريات مرحلة التتويج على الملاعب التونسية باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وينتظر الاتحاد الليبي ما ستقرره السلطات التونسية.

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