الاتفاق السعودي يودّع حارسه الجزائري مبولحي بعد انتهاء عقده

المصدر: رويترز

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أعلن نادي الاتفاق عن انتهاء رحلة حارس منتخب الجزائر رايس مبولحي أمس الخميس، مقررا عدم تجديد عقده بعد أربع سنوات مع الفريق بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وخاض مبولحي (36 عاما) أكثر من 100 مباراة مع الاتفاق في الدوري السعودي بعد مغامرات أوروبية في فرنسا واليونان وبلغاريا وتركيا وروسيا، كما لعب في الولايات المتحدة.

وكتب الاتفاق عبر تويتر "الأمين وحامي العرين ستبقى في قلوب الاتفاقيين..شكرا مبولحي".

وأضاف الاتفاق، الذي نجا من الهبوط للدرجة الثانية في الجولة الأخيرة "وصلت رحلتنا إلى النهاية. شكرا على مشوارك المميّز وإخلاصك وقتالك يا ابن الجزائر".

وتكهنت وسائل إعلام ببقاء مبولحي، المتوج بكأس الأمم الأفريقية وكأس العرب مع الجزائر، في الدوري السعودي مع فريق آخر.

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