رودي جارسيا مدرباً جديداً للنصر السعودي

المصدر: رويترز

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أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تعيين الفرنسي رودي جارسيا مدربا جديدا.

وسيتولى مدرب روما ومرسيليا وليون وليل السابق القيادة خلفا للأرجنتيني ميجل روسو بعد نهاية عقده.

وأنهى النصر الدوري في المركز الثالث بفارق ست نقاط عن الهلال البطل.

وقال مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة النصر عبر تويتر "أولى خطوات الإعداد للموسم المقبل هي التعاقد مع المدرب، كانت مفاوضات طويلة وشاقة.. سيكون جارسيا في الرياض الأسبوع المقبل لاستكمال التحضيرات ودراسة الفريق".

وقاد جارسيا ليل للتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي بموسم 2010-2011، ونال جائزة أفضل مدرب في الدوري ثم نال كأس فرنسا ليكمل الثنائية المحلية في نفس الموسم.

وساعد أولمبيك مرسيليا في الوصول لنهائي الدوري الأوروبي 2018 قبل الخسارة من أتليتيكو مدريد.

وخسر نهائي كأس فرنسا مع ليون بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان في 2020، كما خاض فترة مميزة بالدوري الإيطالي مع روما من 2013-2016.

ومن أشهر اللاعبين الذين دربهم محمد صلاح وفرانشيسكو توتي في روما وإيدن هازارد في ليل.

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