الزمالك يعزّز صدارته للدوري المصري بفوز على سيراميكا

المصدر: د ب أ

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عزز فريق الزمالك صدارته للدوري المصري لكرة القدم عقب فوزه على سيراميكا 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل الإسماعيلي مع غزل المحلة سلبيا والمقاولون العرب مع البنك الأهلي 1/1.

وسجل أهداف الزمالك إمام عاشور وسيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو في الدقائق 27 و38 و58، فيما سجل هدفي سيراميكا شادي حسين وسيف تقا في الدقيقتين 66 و88.

ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط أمام بيراميدز، الوصيف، فيما توقف رصيد سيراميكا عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق الإسماعيلي مع مضيفه غزل المحلة سلبيا.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر كما رفع غزل المحلة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثالثة، تعادل المقاولون العرب مع البنك الأهلي 1/1.

وتقدم البنك الأهلي بهدف سجله ناصر منسي في الدقيقة 33 وتعادل المقاولون العرب عن طريق عبد الرحمن خالد في الدقيقة 75.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع كما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

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