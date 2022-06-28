وزير الرياضة التونسي: مشاركة المنتخب مؤكدة في المونديال

المصدر: د ب أ

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نفى وزير الرياضة والشباب التونسي كمال دقيش وجود خلافات مع اتحاد الكرة تهدد بحرمان المنتخب التونسي من المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

وقال دقيش في حوار لقناة "النهار" الجزائرية أثناء تواجده مع بعثة تونس المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، إن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة ومصدرها شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح دقيش :"ليس هناك أي خلاف ولكن اختلاف في وجهات النظر. الوزارة لها رأي في تطبيق قانون اتحاد كرة القدم والاتحاد له رأي آخر. اختلاف وجهات النظر يبرز أن الشأن الرياضي في تونس ديمقراطي".

وتسود حالة توتر بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة منذ عدة أشهر أطلق خلالها الوزير تصريحات نارية وتهديدات مبطنة بالتدخل بدعوى اخلال اتحاد الكرة بتطبيق القانون وتهديده للسلم الأهلي بسبب احتجاجات الجماهير المتكررة في الشوارع.

وألقت خلافات الاتحاد مع فريق هلال الشابة أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) والقضايا المتعلقة بالتلاعب في نتائج بعض المباريات وتواتر العنف في الملاعب، بظلالها على علاقة السلطة بالرياضة في تونس.

وأثارت تقارير في وسائل اعلام محلية ودولية تكهنات بإمكانية تدخل السلطة لحل مكتب اتحاد الكرة ما قد يهدد فعليا بسحب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مشاركة تونس من المونديال.

لكن الوزير نفى تلك التقارير وقال في تصريحاته "من يظن أن تونس ستحرم من المشاركة هو فاقد للمنطق. بعد العمل الذي قمنا به في تونس وتضحيات اللاعبين والوزارة واتحاد الكرة هل تتصور أن تكون الوزارة سببا في حرمان تونس من المشاركة في كأس العالم".

وتابع الوزير "مشاركتنا مؤكدة ونعمل جميعا من أجل الالتفاف حول المنتخب... لا توجد أي قوة في تونس قادرة أن تحرم المنتخب من المشاركة في كأس العالم".

وتستعد تونس لمشاركتها السادسة في المونديال والثانية على التوالي بعد مونديال روسيا 2018، عبر تواجدها في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والدنمارك واستراليا. ويتوقع أن تحظى بدعم قوي من الجماهير التونسية والعربية في قطر.





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