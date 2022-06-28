الهلال يحتفظ بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم

المصدر: رويترز

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احتفظ الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما فاز 2-1 على ضيفه الفيصلي في نهاية مثيرة للموسم اليوم الاثنين.

وقبل الجولة الأخيرة، تساوى الهلال في رصيد النقاط مع الاتحاد، مع امتلاك "الزعيم" أفضلية في المواجهة المباشرة، لذا كان يحتاج إلى الانتصار لحصد لقبه الثالث على التوالي والخامس في ست سنوات.

وأصبح رصيد الهلال 67 نقطة وبفارق نقطتين عن غريمه الاتحاد، الذي تصدر المسابقة لفترة طويلة لكنه تعادل مع الباطن دون أهداف اليوم.

وبدأ الهلال بقوة وسجل أوديون إيجالو الهدف الأول بعد سبع دقائق، وأضاف المهاجم النيجيري هدفا في الدقيقة 64،

وجاء الهدفان بعد تمريرتين حاسمتين من البرازيلي ميشيل ديلجادو.

وقلص الفيصلي الفارق بفضل ضربة رأس من كلايسون في الدقيقة 70.

وفيما يلي نتائج مباريات الجولة الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الاثنين.

الهلال 2 الفيصلي 1

الاتحاد 0 الباطن 0

الشباب 0 الأهلي 0

الطائي 3 الحزم 0

النصر 2 الفتح 1

الرائد 1 أبها 0

ضمك 1 التعاون 1

الفيحاء 0 الاتفاق 1



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