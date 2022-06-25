اعتراضا على القرعة الموجهة.. الإسماعيلي ينسحب من كأس مصر

المصدر: د ب أ

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قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الانسحاب بشكل رسمي من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، احتجاجاً علي قرعة البطولة والتي أجريت اليوم السبت.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي اليوم السبت :" نرفض ما حدث في قرعة دور الـــ16 من بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 حيث انها موجهة لصالح أندية معينة ".

وأضاف:" يعترض مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بسبب توجيه القرعة حيث تعمدت رابطة الأندية ولجنة المسابقات باتحاد الكرة تثبيت الأهلي والزمالك أولي وثاني الدوري الممتاز الموسم الماضي بينما تم توزيع 8 أندية من الثالث إلي الثامن بالقرعة ".

وأوضح:" رفضت رابطة الأندية ولجنة المسابقات اعتراض النادي الإسماعيلي خلال إجراء القرعة بحجة تأجيل النقاش إلي ما بعد القرعة إلا أنهم رحلوا سريعاً ودون الاستماع لشكاوي ممثلي الأندية ".

وتابع:" يري مجلس إدارة الإسماعيلي أن هذه القرعة لم تجر بطريقة عادلة حيث تمت مجاملة أندية بعينها علي حساب أخري وهو ما يتخالف مع مبدأ تكافؤ الفرص وبناء عليه تقرر الانسحاب من كأس مصر اعتراضاً علي ما حدث لحفظ حقوق النادي العريق وجماهيره".

وأسفرت قرعة دور الستة عشر من المسابقة، عن عدة مواجهات، حيث يلعب الزمالك مع الإسماعيلي والأهلي مع مصر المقاصة والمصري مع إيسترن كومباني وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب والجونة وسموحة وكفر الشيخ وطلائع الجيش ومنتخب السويس.

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