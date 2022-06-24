الهلال على بعد انتصار من حسم لقب الدوري السعودي

المصدر: د ب أ

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تأجل حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي) إلى المرحلة الأخيرة، وذلك بعد فوز الهلال والاتحاد على كل من الفتح والاتفاق 3/ صفر و3/1 على الترتيب، في المرحلة 29 (قبل الأخيرة) من المسابقة.

ونجح الهلال في الفوز على الفتح 3 / صفر، ليرفع رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على الاتحاد صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

كان الهلال قد فاز على الاتحاد ذهابا وإيابا 2 / 1 و3/1 على الترتيب، وبموجب نتائج المرحلة 29، فإنه سيتعين انتظار المرحلة الأخيرة حينما يواجه الفيصلي، حيث سيمنحه الفوز لقب الدوري بغض النظر عن نتيجة مباراة الاتحاد والباطن في المرحلة ذاتها، والتي سيكون الاتحاد مطالبا بالفوز بها مع انتظار تعثر الهلال.

وتقدم الهلال في الدقيقة العاشرة عن طريق سالم الدوسري، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 39، ثم أضاف زميله موسى ماريجا الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وتجمد رصيد الفتح، الذي سيواجه النصر في المرحلة الأخيرة، عند 35 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، قلب الاتحاد تأخره بهدف إلى فوز 3/1 على مضيفه الاتفاق.

و تقدم الاتفاق عن طريق أمين يونس في الدقيقة 58، قبل أن يدرك رومارينيو التعادل للاتحاد في الدقيقة 73 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 74 سجل رومارينيو الهدف الثاني له وللاتحاد، قبل أن يسجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وأدت الخسارة إلى تجمد رصيد الاتفاق عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) ليتأزم موقفه في صراعه للهروب من شبح الهبوط في انتظار المرحلة الأخيرة، التي سيلعب فيها مع مضيفه الفيحاء.

الأهلي يسقط بثلاثية أمام الرائد

اشتعل صراع المنافسة على البقاء ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، مع تبقي مرحلة واحدة على نهاية الموسم الحالي.

وتأزم موقف الأهلي بشدة في صراعه للنجاة من شبح الهبوط للدرجة الأدنى، عقب خسارته الموجعة 1 / 3 أمام ضيفه الرائد، اليوم الخميس، في المرحلة التاسعة والعشرين (قبل الأخيرة) للمسابقة.

وبعد تأكد هبوط الحزم (متذيل الترتيب) للدرجة الأدنى، فإنه مازال هناك مقعدان متبقيان بدوري الدرجة الأولى، في انتظار الحسم خلال المرحلة الأخيرة.

وتجمد رصيد الأهلي عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر (الثالث من القاع)، بفارق نقطة واحدة خلف مراكز الأمان، في حين ارتفع رصيد الرائد إلى 34 نقطة، ليخرج من مراكز الهبوط، بعدما تقدم للمركز الحادي عشر.

وتقدم عقيل بلغيث الصبحي لمصلحة الرائد في الدقيقة 43، قبل أن يضيف رائد الغامدي وكريم البركاوي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 60 و83 على الترتيب، فيما تكفل كارلوس إدواردو بتسجيل هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبات الأهلي مطالبا بالفوز على مضيفه الشباب في لقائه بالجولة الأخيرة للمسابقة هذا الموسم، من أجل تفادي الهبوط، أملا في أن تصب نتائج منافسيه في الجولة ذاتها لمصلحته، لكن سيتأكد هبوطه رسميا حال فشله في الفوز على منافسه، دون النظر لباقي النتائج الأخرى.

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