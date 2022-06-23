الترجي يكتفي بالتعادل مع النجم الساحلي ويتقاسم الصدارة مع المنستيري

المصدر: رويترز

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اكتفى الترجي حامل اللقب بالتعادل 1-1 مع مضيفه النجم الساحلي ليتقاسم الصدارة مع الاتحاد المنستيري في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة بمرحلة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم اليوم الخميس.

ورفع الترجي رصيده إلى 21 نقطة بالتساوي مع الاتحاد المنستيري الذي فاز 2-صفر على اتحاد بنقردان في افتتاح الجولة يوم الأربعاء.

وتقدم الترجي عن طريق محمد علي بن حمودة عندما وصلته كرة مرتدة لينفرد بحارس مرمى النجم الساحلي ويهز الشباك في الدقيقة 22.

وتعادل النجم الساحلي عن طريق المدافع الجزائري حسين بن عيادة من ركلة جزاء في الدقيقة 75 قبل أن يطرد مباشرة عقب التنفيذ بسبب حركة غير أخلاقية.

ويقف الترجي على أعتاب المحافطة على اللقب للعام السادس على التوالي حيث يكفيه الفوز على اتحاد بنقردان أضعف أندية مرحلة التتويج في الجولة الختامية.

وفي حال التساوي في النقاط عقب الجولة النهائية سيحسم الترجي التتويج باللقب بفضل أفضليته في عدد الأهداف المسجلة بعد التعادل في المواجهات المباشرة.

وفرض الصفاقسي التعادل بدون أهداف على مضيفه الافريقي ليحافظ على المركز الثالث المؤهل للمشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي الموسم المقبل.

ويملك الصفاقسي 15 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن الافريقي الرابع وثلاث نقاط عن النجم الساحلي الخامس.

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