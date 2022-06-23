الوداد يقترب من التتويج بلقب الدوري المغربي بهدف متأخر في شباك بركان

المصدر: رويترز

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سجل فريق الوداد هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز 1-صفر على نهضة بركان صاحب الأرض في قمة الجولة 27 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وهذا هو الفوز الثامن عشر للوداد حامل اللقب الذي عزز صدارته للترتيب رافعا رصيده الى 59 نقطة وموسعا الفارق الى ست نقاط عن مطارده وجاره الرجاء الذي خسر بملعبه 3-2 أمام أولمبيك اسفي.

وأصبح الوداد في حاجة لثلاث نقاط خلال مبارياته الثلاث المقبلة ليتوج للمرة الثانية بلقب الدوري ليكرر نفس إنجاز عامي 1990 و1991.

بالمقابل تراجع نهضة بركان الى المركز السادس بعد تجمد رصيده عند 35 نقطة بعد تلقيه الهزيمة الثامنة هذا الموسم.

وانتظر الوداد حتى الدقيقة 14 من الوقت بدل الضائع، بعد توقف اضطراري بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ليسجل هدف الفوز بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة بينية من البديل منصف شراشم الذي مرر للمهاجم الكونغولي جي مبينزا الذي راوغ داخل منطقة الجزاء وسدد في الزاوية البعيدة.

واحتفل لاعبو ومدرب الوداد مع جماهير الفريق بالاستاد البلدي ببركان شرق البلاد.

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