الزمالك يحول تأخره إلى فوز على البنك الأهلي في الدوري المصري

المصدر: د ب أ

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قاد التونسي سيف الدين الجزيري فريقه الزمالك إلى قلب تأخره بهدف إلى فوز 2 / 1 على البنك الأهلي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 22 من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم البنك الأهلي بهدف سجله عاصم صلاح في الدقيقة 55 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك سيف الدين الجزيري التعادل للزمالك في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 86 سجل الجزيري الهدف الثاني له وللزمالك، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الترتيب بعد خوضه 22 مباراة، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 30 نقطة في المركز السابع بعد خوضه نفس العدد من المباريات.

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