استقالة رئيس النجم الساحلي التونسي بعد اعتداء من الجماهير

المصدر: رويترز

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أعلن النجم الساحلي في بيان أن رئيس النادي ماهر القروي قدم استقالته بعد هجوم عنيف من الجماهير لتدهور النتائج في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين.

وانضم القروي ونائبه توفيق الزرهوني أمس إلى الاستقالات بمجلس إدارة النجم الساحلي خلال الأيام الماضية، وجاء قرار القروي بعد ساعات من تعرض رئيس النادي ومسؤولين ولاعبين لاعتداءات من مشجعين غاضبين عقب اقتحام مران الفريق.

وخرج النجم الساحلي من الدور الأول لبطولة الكأس وتلاشت فرصه في نيل لقب الدوري بسبب النتائج السلبية، ما دفع المدرب معز القزاح للاستقالة من منصبه.

ولم يبق أمام النجم الساحلي سوى المنافسة على المركز الثالث المؤهل للمشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي في الموسم المقبل.

وقبل جولتين من نهاية مرحلة التتويج بالدوري، يحتل النجم المركز الخامس وقبل الأخير برصيد 11 نقطة على بعد تسع نقاط من الترجي المتصدر وسبع نقاط من الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني.

ويتأخر النجم الساحلي بفارق نقطتين عن الأفريقي رابع الترتيب وثلاث نقاط عن الصفاقسي صاحب المركز الثالث.

ويستعد النجم الساحلي لمواجهة الترجي في قمة الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري يوم الخميس المقبل.

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