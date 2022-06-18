الزمالك يعترض على الحضور الجماهيري في مباراة القمة المقبلة

المصدر: د ب أ

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أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور خطابا رسميا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، خلال الساعات القليلة الماضية يعترض فيه على الحضور الجماهيري في مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في اللقاء المؤجل من المرحلة 20 لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم والمقرر له يوم الأحد بستاد السلام.

وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي اليوم السبت في الخطاب: ‏سبق وأن أقيمت مباراة الزمالك والأهلي في الدور الأول بدون جماهير باستاد القاهرة، وفوجئنا أن مباراة الزمالك والأهلي التي ستقام يوم 19 يونيو الجاري ستقام بجماهير حيث سيسمح للنادي الأهلي بدخول حوالي ‏4000 مشجع والزمالك حوالي 1500 مشجع ‏وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص خاصة وأن المباراة الأولى أقيمت بدون جماهير، ‏كما أن الملعب الرئيسي الذي يستقبل مباريات الفريقين هو ستاد القاهرة وهو الملعب الذي أقيمت عليه مباراة الدوري الأول، ‏ولذلك فإن إقامة المباراة على ستاد الأهلي هو اخلال جسيم بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف: لذلك فإن مجلس إدارة نادي الزمالك يرفض إقامة مباراة في ستاد الأهلي المسمى بستاد السلام وكذلك في حضور جماهير، ‏فالرجاء إصدار توجيهاتكم لاتحاد الكرة ورابطة الأندية التي يقاطعها ‏نادي الزمالك ..‏كذلك إخطار سيادتكم ‏الأجهزة الأمنية بأن ستاد الأهلي المسمى ستاد السلام ‏يتواجد داخل منطقة سكنية ‏ما قد يسبب مشاكل أمنية.

يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بعد خوضه 20 مباراة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد خوضه 17 مباراة.

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