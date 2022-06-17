وفاق سطيف يهزم اتحاد العاصمة بثلاثية في الدوري الجزائري

المصدر: د ب أ

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فاز وفاق سطيف على ضيفه اتحاد العاصمة 3 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 34 والأخيرة من الدوري الجزائري لكرة القدم.

وتقدم رياض بن عياد لوفاق سطيف في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك محمد دجنيدي التعادل لاتحاد العاصمة في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 44 أضاف منصف بقرار الهدف الثاني لوفاق سطيف من ضربة جزاء، قبل أن يعود بن عياد ليسجل الهدف الثاني له والثالث لوفاق سطيف في الدقيقة 66.

ورفع وفاق سطيف رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس، فيما أنهى اتحاد العاصمة الموسم في المركز الرابع برصيد 57 نقطة.



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