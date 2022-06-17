وزارة الرياضة المصرية تكشف المسؤول عن عدم استضافة نهائي دوري الأبطال

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

حملت وزارة الشباب والرياضة المصرية الاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية عدم استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما طلب الأهلي التحقيق في الأمر.

وأسند الاتحاد الأفريقي (الكاف) تنظيم المباراة إلى المغرب للعام الثاني على التوالي، حيث انتصر الوداد المغربي 2-صفر على الأهلي الشهر الماضي.

وكان الكاف أشار إلى أن المغرب كان المتقدم الوحيد لتنظيم المباراة بعد انسحاب السنغال من عملية التصويت الأخيرة، رغم مطالبة الأهلي بإقامة المباراة في ملعب محايد.

وطلب الأهلي يوم السبت الماضي التحقيق في عدم تقدم الاتحاد المصري لاستضافة المباراة، بعد حديث مسؤولي الاتحاد أن التنظيم يكون بطلب من الأندية.

لكن لجنة بحث الشكاوى بوزارة الشباب والرياضة وجدت أن الاتحاد المصري هو المسؤول عن التنظيم.

وأضافت الوزارة في بيان "خلصت اللجنة الى أن المسؤول عن عدم استضافة مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا هو الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الأمر في حينه حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقا للاختصاصات المخولة للاتحاد".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز