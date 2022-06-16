ثنائية متولي تقود الرجاء للفوز على الوداد وتشعل المنافسة في الدوري المغربي

المصدر: رويترز

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سجل القائد المخضرم محسن متولي هدفين من ركلتي جزاء قبل طرده ليقود الرجاء للفوز على ضيفه وغريمه التقليدي الوداد حامل اللقب 2-صفر اليوم الخميس في مباراة قمة العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء بدوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وبفوزه السابع في آخر ثماني مباريات عزز الرجاء مركزه الثاني رافعا رصيده إلى 52 نقطة من 25 مباراة ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر الوداد الذي تجرع الهزيمة الثانية في آخر ثماني مباريات.

وجاء فوز الرجاء تحت أنظار رئيسه الجديد عزيز البدراوي الذي انتخب رسميا بالإجماع قبل ساعتين من انطلاق المباراة التي جرت باستاد محمد الخامس وسط الدار البيضاء بدون حضور الجمهور في ظل عقوبة تأديبية في حق أنصار الرجاء.

وأكد الرجاء، الذي أشعل المنافسة على اللقب، تفوقه التاريخي في سجل المواجهات مع غريمه والبالغ 132 مباراة حيث حقق الفوز 38 مرة مقابل 32 للوداد بينما ساد التعادل 62 مرة آخرها في لقاء الذهاب.

وشهدت المباراة، التي تابعها وحيد خليلوجيتش مدرب منتخب المغرب وطاقمه المعاون، غياب الفرص الحقيقية قبل أن يحصل الرجاء الذي كان أكثر إصرارا على تحقيق الفوز على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد ونفذها بنجاح متولي.

وتحسن أداء الوداد نسبيا في الشوط الثاني دون تهديد حقيقي باستثناء ضربة رأس من جي مبينزا في الدقيقة 75 أبعدها الحارس أنس الزنيني بصعوبة لركنية.

وعاد دفاع الوداد ليرتكب خطأ في تشتيت الكرة داخل المنطقة ليعرقل المدافع إبراهيما كومارا منافسه البديل محمد النهيري ويحصل الرجاء على ركلة جزاء أخرى قبل أربع دقائق من النهاية انبرى لها بنجاح متولي.

وطرد متولي عقب أربع دقائق بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بعد أن اعتبر الحكم رضوان جيد أن طريقة احتفاله فيها إيحاء لا أخلاقي وطرد أيضا في نفس التوقيت مهاجم الوداد البديل فريد تسومو بعد أن صفع لاعب الرجاء جمال حركاس بدون كرة.

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