بلماضي يكشف حقيقة اعتزال رياض محرز دولياً

المصدر: رويترز

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نفى جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم ما يتردد عن اعتزال بعض اللاعبين دوليا وعلى رأسهم القائد رياض محرز في ظل غيابه عن المباريات الأخيرة للفريق.

وقال بلماضي في مقابلة مع موقع الاتحاد المحلي على الإنترنت اليوم الاثنين "حتى الآن لا يوجد أي لاعب في المنتخب أعلن اعتزاله رسميا، أنا لا أسعى لإنهاء مسيرة أي لاعب مع المنتخب".

واستهل بطل كأس الأمم الأفريقية 2019 مشواره في تصفيات نسخة العام القادم في ساحل العاج بانتصارين على أوغندا وتنزانيا، كما فاز 2-1 وديا على إيران في قطر أمس الأحد.

وأضاف بلماضي "غياب بعض اللاعبين عن المباريات الأخيرة كان بسبب معاناتهم من الإصابة مثل (رياض) محرز و(سعيد) بن رحمة. أما غياب جمال (بلعمري) وسفيان (فيغولي) جاء لعدم ارتباطهما بأي فريق حاليا وافتقادهما المشاركة في المباريات بانتظام.

"لقد قدم هؤلاء اللاعبون الكثير للمنتخب، وما زالوا ضمن حساباتنا. الهدف من وجود الكثير من الأسماء هو المنافسة من أجل تكوين منتخب قوي".

وترددت شائعة اعتزال محرز دوليا مؤخرا مما أغضب بلماضي ورفض الرد عليها في مؤتمر صحفي سابق.

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