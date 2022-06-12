بسبب كأس آسيا..اتحاد الكرة السعودي يتجه لتأجيل آخر جولتين بالدوري

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكر تقرير إخباري سعودي أن هناك اتجاه لتأجيل آخر جولتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) في حال تأهل المنتخب السعودي الأولمبي للدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

وذكرت صحيفة الرياضية في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أنه وفقا لمصادرها فإن الإعلان رسميا عن تأجيل آخر جولتين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين سيتم في حال تأهل المنتخب الأولمبي السعودي للدور قبل النهائي من البطولة المقامة حاليا في أوزبكستان.

ويلتقي الأخضر السعودي في وقت لاحق من اليوم مع منتخب فيتنام في دور الثمانية من البطولة.

وذكرت الصحيفة أن النادي الأهلي طلب تأجيل آخر جولتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بسبب مشاركة عدد من لاعبي الفريق الأول مع المنتخب الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وأضافت الصحيفة، وفقا لمصادرها فإن إدارة الأهلي أرسلت خطابًا رسميًّا، قبل نحو أربعة أيام، إلى لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تطلب فيه تأجيل الجولتين المتبقيتين.

وذكرت الصحيفة أن الأهلي سيفتقد خدمات هيثم عسيري، وأيمن يحيى، وزياد الجهني في المباراة أمام الرائد، المقرر إقامتها 18 يونيو الجاري، في حال تأهل الأخضر ولم يتم التأجيل.

وذكرت الصحيفة أيضا أن النصر رفض تأجيل الجولتين بعد اتصالات مع الرابطة، كما أوضحت أن الاتفاق لم يعلن موقفه من التأجيل سواء بالرفض أو القبول، كما أن الهلال لم يتلق أي مكاتبات رسمية بشأن هذا الأمر وأن كل ما وصل لإدارة النادي هو إبلاغ شفهي باحتمالية تأجيل الجولتين.

في الوقت نفسه وافقت إدارة نادي الشباب على التأجيل وأوضحت أن التأجيل يصب في مصلحة المنتخب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز