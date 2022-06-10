منتخب مصر يستبعد عاشور وفتحي من مواجهة كوريا الجنوبية

المصدر: رويترز

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أعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر لكرة القدم استبعاد الثنائي إمام عاشور وحمدي فتحي من البعثة التي ستتوجه غدا السبت إلى كوريا الجنوبية لخوض مباراة ودية دولية يوم الثلاثاء المقبل.

وقال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر لرويترز اليوم الجمعة " استبعاد عاشور وفتحي جاء بسبب الإصابة".

وأضاف "سيغيب أيضا عن صفوف المنتخب محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه بسبب استمرار الإصابة".

وتجرعت مصر هزيمة محرجة 2-صفر أمام إثيوبيا في مالاوي في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 يوم الخميس في ثاني مباراة للفريق تحت قيادة المدرب الوطني الجديد إيهاب جلال الذي يواجه دعوات للاستغناء عن خدماته بعد عرض مخيب آخر.

وتذيل منتخب مصر المجموعة الرابعة بفارق الأهداف بعد أن تساوت كل المنتخبات الأربعة في المجموعة في الرصيد بواقع ثلاث نقاط لكل منها.

وسيلعب منتخب مصر مباراته الثالثة في التصفيات في القاهرة أمام مالاوي في سبتمبر بينما يتوجه منتخب إثيوبيا لملاقاة غينيا.

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