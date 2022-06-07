الاتحاد السعودي يعلن آلية بطولة السوبر بنظامها الجديد

المصدر: رويترز

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اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم النظام الجديد لبطولة كأس السوبر المحلية اعتبارا من الموسم المقبل 2022-2023 لتقام بمشاركة أربعة أندية.

وقال الاتحاد عبر حسابه على تويتر الاثنين إن الأندية الأربعة التي ستشارك في البطولة هي بطل ووصيف كأس الملك وبطل ووصيف دوري المحترفين.

وأوضح الاتحاد أنه في حال تكرر الفرق الأربعة سيتم اللجوء إلى ترتيب أندية الدوري.

وفي حال عدم تكرار أي فريق من الأربعة ستقام أولى مباريات قبل النهائي بين بطل الدوري ووصيف كأس الملك على أن تجمع المباراة الاخرى بطل الكأس ووصيف الدوري.

وسيلتقي الفائز من المباراتين في المباراة النهائية.

أما في حال تكرار فريق واحد على الأقل من الأندية الأربعة سيتم اللجوء إلى ترتيب أندية الدوري مع إجراء قرعة مفتوحة بين الفرق المشاركة في البطولة وفقا لما يلي:

وستجمع أولى مباريات قبل النهائي بين الفريق رقم 1 في القرعة ضد الفريق 2، على أن تجمع المباراة الثانية بين الفريقين 3 و4.

وسيلتقي الفائز بلقب الدوري الموسم الحالي مع الفيحاء بطل كأس الملك في كأس السوبر للموسم الحالي.

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