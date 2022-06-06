لماذا أصر صلاح على اللعب أمام غينيا مصاباً رغم رفض ليفربول؟

المصدر: رويترز

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أكد إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد، بعد الفوز في مباراته الأولى 1-صفر على غينيا، أن القائد محمد صلاح قاوم إصابة عضلية لخوض المباراة في بداية تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، ورفض طلب ناديه ليفربول بعدم اللعب.

واحتاجت مصر إلى هدف في الدقيقة 87 بتسديدة مصطفى محمد التي غيرت اتجاهها لتفوز في القاهرة في مستهل جولات المجموعة الرابعة.

وخاض صلاح المباراة بأكملها ونال تكريما من الاتحاد المصري في الملعب قبل بداية اللقاء لكنه لم يظهر بمستواه المعهود.

وأوضح جلال أن صلاح عانى من "شد عضلي" لكنه تحامل على نفسه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية "ليفربول لم يرغب في مشاركة صلاح لكنه تحامل على نفسه للعب وتدرب بحرص في الأيام الماضية".

وأشار إلى أن هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات سيخضع لفحوص لتحديد فرص مشاركته في اللقاء القادم أمام إثيوبيا في مالاوي يوم الخميس.

وأكمل صلاح موسما شاقا مع ليفربول بالفوز بكأسي رابطة الأندية الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي، بينما خسر لقب الدوري الممتاز في اليوم الأخير ونهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وعلى المستوى الدولي تعرض صلاح ورفاقه بمنتخب مصر لضربتين موجعتين هذا العام بخسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال والغياب عن نهائيات كأس العالم في قطر.

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