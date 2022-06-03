لماذا أعطى موسيماني الميدالية الفضية لحامل الكرات في الملعب؟

المصدر: رويترز

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أكد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أنه لن يبكي على أي ألقاب ضاعت مع الفريق لأنه استطاع حصد عدد أكبر منها، مؤكدا أنه لا يوجد نجاح بدون فشل.

وخسر الأهلي 2-صفر أمام الوداد البيضاوي المغربي بفضل ثنائية زهير المترجي لينال الوداد لقبه الثالث في البطولة القارية بينما خسر الأهلي فرصة حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي وهو ما كان سيعد إنجازا لا سابق له. وسبق أن نال الأهلي لقب دوري الأبطال 10 مرات على مدار مسيرته اخرها في اخر نسختين.

وقال موسيماني في حوار مع محطة مترو إف.إم الاذاعية في جنوب أفريقيا إنه لن يبكي "على أربعة أو خمسة ألقاب خسرتها لأنني في المقابل أستطيع التركيز على ألقاب كثيرة توجت بها.

وأضاف "لا يوجد نجاح بدون فشل. أغضب كثيرا عندما أخسر وذلك لأنني أبذل الكثير من الجهد والعمل من أجل الفوز في كل مباراة أخوضها. لكنني أكرر القول بانه لا يوجد نجاح بدون انتكاسات. أكبر خطأ لنا في نهائي دوري أبطال أفريقيا (أمام الوداد) كان استقبالنا للهدف الأول".

ومنح المترجي التقدم للوداد بتسديدة قوية رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد ربع ساعة على بداية اللقاء.

وأضاف الجنوب أفريقي موسيماني "كنت أريد التتويج بدوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي وكنت أعمل من أجل ذلك. أعطيت الميدالية (الفضية عقب المباراة النهائية) لحامل الكرات لأنني ألعب من أجل الذهبية".

وأشار موسيماني إلى الانتقادات التي تطاله في مصر قائلا إنه يتعرض "للإقالة كل أسبوع خلال وجوده مع الأهلي".

وأضاف "أحيانا يقول البعض إن بيتسو لا يلعب بطريقة جذابة لكنني أقول...أنت لا تستطيع اللعب بطريقة تحمل أداء جماليا دوما لأنك سوف تخسر.

وأضاف "أفضل الفوز عن تقديم كرة قدم جميلة. أؤمن بجودة الأداء الذي نقدمه.. ولكي أكون أمينا، فهذه هي الطريقة التي كنت ألعب بها في سوبر سبورت وصنداونز".

وتابع "اختبرت تلك الطريقة في جنوب أفريقيا...واستطعت الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين من خلالها. حصلت مع الأهلي على برونزيتين في كأس العالم للأندية لكن بالتأكيد هناك دوما مجال للتحسين والتطوير".

وتابع موسيماني "ليس لدي (ليونيل) ميسي أو تشابي (ألونسو) أو (أندريس) إنيستا لذا يجب أن ألعب بالطريقة التي أعرفها وليس بطريقة برشلونة. ألعب بطريقتي التي أعتقد أن كرة القدم يجب أن تُلعب بها".

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