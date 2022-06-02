إصابة الشناوي حارس مصر بفيروس كورونا وغيابه عن التدريبات

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس إصابة محمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب الوطني بكوفيد-19 ليغيب عن التدريبات قبل مواجهة غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال الاتحاد المصري في حسابه على فيسبوك "خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لمسحة طبية فور وصوله أمس الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس.

"أجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين للحارس، وجاءت نتائجها إيجابية أيضا، وتم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال بحالة اللاعب، ولم يشارك الشناوي في التدريبات".

وتبدأ مصر مشوارها في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 باللعب مع غينيا يوم الأحد المقبل، ثم تواجه إثيوبيا بعدها بأربعة أيام، كما ستلعب مصر مباراة ودية مع كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز