شباب بلوزداد يتوج بلقب الدوري الجزائري للمرة الثالثة على التوالي

المصدر: د ب أ

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توج فريق شباب بلوزداد بلقب دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، عقب تغلبه على ضيفه اتحاد بسكرة 2/صفر، اليوم الثلاثاء، ضمن مباراة مؤجلة عن المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

والتتويج هو التاسع في تاريخ شباب بلوزداد الذي بات أول ناد جزائري يحرز لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، فيما سبق له التتويج باللقب أعوام 1965، و1966، و1966، و1970، و2000، و2001، و2020، و2021.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 67 نقطة متقدما بسبع نقاط عن شبيبة القبائل ملاحقه المباشر قبل مرحلتين من ختام الموسم، ولديه مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد اتحاد بسكرة عند 46 نقطة في المركز العاشر.

ونزل أصحاب الأرض إلى الملعب بعزيمة كبيرة وبنية تحقيق الفوز لحسم مصير الدوري، ونجح لاعب خط الوسط حسام الدين مريزيق، في تجسيد السيطرة التي فرضها فريقه بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 32، وهو الهدف الذي فتح الباب أمام فريقه لإضافة أهداف أخرى، قبل أن يتمكن المهاجم خالد بوسليو، من مضاعفة النتيجة في الدقيقة الأخيرة بالشوط الأول، بعد تبادل للكرات بشكل مميز بين عدد من اللاعبين.

وفي الشوط الثاني، انخفض الأداء من الجانبين، وعمد البرازيلي ماركوس باكيتا، المدير الفني لشباب بلوزداد، لإجراء خمسة تغييرات، بعدما اطمئن على النتيجة، في غياب أي رد فعل حقيقي من قبل اتحاد بسكرة، مما اضطر مديره الفني يوسف بوزيدي، لاستنفاذ التبديلات القانونية لكن دون جدوى.

ورغم بعض المحاولات الأخيرة خاصة من البديل عبد الرحيم بورديم، من جانب شباب بلوزداد ، إلا أن النتيجة ظلت دون تغيير حتى الصافرة النهائية لحكم المباراة ميسوم بودربال، التي أعلنت فوز شباب بلوزداد باللقب.





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