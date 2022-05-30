الاتحاد المصري يوجه رسالة إلى الجماهير بشأن صلاح

المصدر: رويترز

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عبر الاتحاد المصري لكرة القدم عن دعمه لمحمد صلاح مهاجم ليفربول بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت كما طالب الجماهير المصرية بمؤازرة قائد المنتخب.

وانتشرت مقاطع فيديو لمشجعين مصريين لريال مدريد أثناء ترديد هتافات ساخرة من صلاح عقب هزيمة فريقه الإنجليزي 1-صفر في باريس.

كان صلاح تحدث في مناسبات عديدة عن رغبته في الثأر من ريال، بعد خسارة نهائي دوري الأبطال 2018 وإصابته في الكتف في التحام مع سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال السابق، وهو ما أزعج بعض لاعبي ومشجعي الفريق الإسباني.

وقال جمال علام رئيس الاتحاد المصري للعبة "صلاح أيقونة الكرة المصرية وخير قدوة للشباب المصري بعد أن رفع سقف الطموح والأحلام ورفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الدولية".

وأضاف "ما قدمه صلاح مع ناديه ومنتخب بلاده يدعو للفخر، حيث نال جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة، بجانب جائزة هدف الموسم في المسابقة، ولاعب العام من رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية، وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة".

وتابع "رسالتنا للجماهير المصرية هي ضرورة دعم ومساندة صلاح في هذا التوقيت لاستكمال مشوار الانجازات مع ناديه ومنتخب مصر".

ومن المنتظر أن ينضم صلاح لتشكيلة مصر تحت قيادة المدرب الجديد إيهاب جلال لمواجهة غينيا واثيوبيا الشهر المقبل بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

ورغم النجاحات الفردية والفوز بكأسي رابطة الأندية الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي مع ليفربول واجه صلاح عاما صعبا.

وخسر صلاح مع مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، بجانب الفشل في التأهل لكأس العالم في قطر، وفي الحالتين كانت الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح.

كما خسر ليفربول لقب الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي قبل أيام من الهزيمة أمام ريال في النهائي الأوروبي بهدف فينيسيوس جونيور.

وحاول صلاح كثيرا هز شباك ريال لكنه اصطدم بتألق الحارس تيبو كورتوا.

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