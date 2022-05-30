حسام حسن يقترب من العودة للمصري للمرة الرابعة

المصدر: رويترز

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نشر حسام حسن صورة تجمعه برئيس النادي المصري البورسعيدي سمير حلبية ليلمح بعودته لقيادة الفريق للمرة الرابعة خلفا للمدرب التونسي معين الشعباني بعد تدهور النتائج بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وعلق حسام (55 عاما)، هداف منتخب مصر التاريخي، على الصورة التي تجمعه بتوأمه إبراهيم بعد جلسة مع حلبية "خطوة جديدة وإصرار وعهد جديد. نسأل الله التوفيق والخير".

وخسر المصري 3-1 من بيراميدز في الدوري أمس الأحد ليفشل في تحقيق أي فوز في آخر سبع مباريات وأصبح على بعد نقطتين من مراكز الهبوط.

وحقق المصري أربعة انتصارات فقط في 22 مباراة بالدوري، آخرها أمام الأهلي بطل أفريقيا، الشهر الماضي، كما خرج فريق الشعباني من دور الثمانية بكأس الاتحاد الأفريقي.

ولم يعلن المصري بشكل رسمي عن تعيين حسام حسن الذي فسخ عقده مع الاتحاد السكندري في مارس الماضي.

وسبق له تدريب الزمالك وبيراميدز ضمن أندية مصرية أخرى بجانب منتخب الأردن، وكان مرشحا لقيادة منتخب مصر قبل تعيين إيهاب جلال.

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