متصدّر الدوري الجزائري يستعرض عضلاته بـ 8 أهداف في مرمى غليزان

المصدر: رويترز

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استعرض شباب بلوزداد، حامل اللقب، عضلاته بفوز كبير بثمانية أهداف دون رد على مضيفه سريع غليزان ليعزز صدارته لدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم اليوم الجمعة.

سجل خالد بوسليو وخير الدين مرزوقي ومختار بلخيثر هدفين لكل منهم وأكمل عمار بورديم وسفيان بوشار مهرجان الأهداف.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 64 نقطة من 30 مباراة، متفوقا في الصدارة على شبيبة القبائل الثاني الذي يملك 57 نقطة من 31 مباراة، بينما استمر سريع غليزان برصيد 19 نقطة من 32 مباراة في المركز قبل الأخير.

وعاد اتحاد العاصمة بفوز ثمين من ملعب نادي بارادو بفضل هدف المباراة الوحيد الذي سجله زين الدين بلعيد في الدقيقة 51.

ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 51 نقطة من 31 مباراة في المركز الرابع واستمر نادي بارادو خامسا برصيد 50 نقطة من العدد ذاته من المباريات. وانتهت مباراة نجم مقرة ومولودية وهران بالتعادل السلبي.

ورفع نجم مقرة رصيده إلى 39 نقطة من 32 مباراة في المركز 14 بنفس الرصيد مع مولودية وهران.

وانتهت مواجهة شباب قسنطينة وهلال شلغوم العيد بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

سجل لقسنطينة أسعد لقجع ومارسيلان كوجبو وسمير عيبود، بينما سجل للهلال حمزة دمان في مناسبتين وأحمد خالدي.

ورفع شباب قسنطينة رصيده إلى 46 نقطة من 31 مباراة في المركز العاشر، بينما أصبح هلال شلغوم بعد هذا التعادل في المركز 12.

وسقط نصر حسين داي على ملعبه أمام أمل الأربعاء بهدف دون رد سجله مهدي بوباكور في الدقيقة 56.

وتعادل أولمبي المدية مع اتحاد بسكرة بهدف لمثله.

سجل للأولمبي محمد الصديق بعلي في الدقيقة 55 وسجل للاتحاد حمزة وناس في الدقيقة 13.

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