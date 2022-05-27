رينار باقٍ مع منتخب السعودية حتى 2027

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الخميس تجديد عقد الفرنسي إيرفي رينار مدرب المنتخب الوطني حتى 2027.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو على موقعه على تويتر يستعرض إنجازات المدرب، كاشفا عن مدة التجديد بتوقيع رينار على قميص كتب على ظهره "2027".

وتولى المدرب الفرنسي المسؤولية في يوليو 2019 بعقد يمتد لعامين ونصف العام.

وقاد رينار منتخب السعودية للتأهل لكأس العالم 2022 في قطر متصدرا مجموعته، محققا في الوقت ذاته أعلى رصيد من النقاط في تاريخ مشاركات المنتخب السعودي في التصفيات النهائية المؤهلة إلى المونديال بواقع 23 نقطة.

وأوقعت القرعة منتخب السعودية ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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