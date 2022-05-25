28 لاعبا في قائمة الأهلي المصري لمواجهة الوداد بنهائي دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، قائمة الفريق المتجهة للمغرب اليوم للدخول في معسكر، استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأثنين بمركب(ملعب ) محمد الخامس في الدار البيضاء.

وذكر الموقع الرسمي للاهلي المصري اليوم الأربعاء أن القائمة ضمت 28 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان.

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن.

وغادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى المغرب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز