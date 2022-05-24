كاظمة يتوّج بكأس أمير الكويت للمرة الثامنة في تاريخه

المصدر: د ب أ

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توج فريق كاظمة الكويتي بلقب كأس أمير الكويت للمرة الثامنة في تاريخه عقب فوزه على السالمية 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

وكان السالمية هو البادئ بالتسجيل عن طريق أليكس ليما في الدقيقة 25، ولكن كاظمة تمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق ناصر الحجيري في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل ميلاد تيرمانيني هدف الفوز لكاظمة في الدقيقة 71.

وهذا هو اللقب الثامن لكاظمة في تاريخه، والأول له منذ 2010 / 2011 عندما توج باللقب للمرة السابعة.

وكان كاظمة وصل للمباراة النهائية بعد فوزه على الفحيحيل 3 / صفر في الدور قبل النهائي فيما وصل السالمية بعد فوزه على النصر 2 / 1.

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