الزمالك يتأهل إلى نهائي "النسخة المنسية" من كأس مصر لكرة القدم

المصدر: رويترز

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تأهل الزمالك إلى نهائي "نسخة منسية" من كأس مصر لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على أسوان في قبل النهائي أمس الاثنين.

ووضع الاتحاد المصري للعبة الغريمين الأهلي والزمالك في صراع جديد على لقب نسخة "منسية" للكأس بعد أن حدد الأسبوع الحالي موعدا لاستئناف مباريات موسم 2020-2021 في المسابقة.

وسيلتقي الزمالك في 21 يوليو المقبل في النهائي مع الأهلي أو بيراميدز أو بتروجيت.

وسيلتقي الأهلي مع بيراميدز في دور الثمانية في 26 يونيو والفائز منهما سيلتقي في الدور قبل النهائي مع بتروجيت في الثاني من يوليو قبل مواجهة الزمالك.

وتقدم أسوان بهدف في الدقيقة التاسعة عن طريق محمد ناجي "جدو الصغير" بعد ضربة رأس ارتدت من القائم الأيسر للزمالك لكن جدو تابعها في المرمى بتسديدة مرت بين ساقي الحارس محمد عواد وسكنت الشباك.

وأدرك الزمالك التعادل في الدقيقة 33 عن طريق محمود علاء وذلك بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وبعدها بثلاث دقائق سجل يوسف أبراهيم "أوباما" هدف فوز الزمالك بعد تمريرة عرضية من المغربي أشرف بن شرقي.

وتصدى عواد لركلتي جزاء لأسوان، جاءت الأولى في الدقيقة 56 سددها محمد رزق والأخرى في الدقيقة 75 سددها محمد دحروج وأبعدها حارس الزمالك ببراعة.

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