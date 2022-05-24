الهلال يهزم الاتحاد بثلاثية ويشعل صراع اللقب في الدوري السعودي

المصدر: د ب أ

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أشعل الهلال الصراع على الفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي)، بعد فوزه على الاتحاد متصدر الترتيب 3 /1، أمس الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 27 من المسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المتصدر، مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

ونجح الهلال في مصالحة جماهيره، بعدما خسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أيام أمام الفيحاء بنتيجة 1 /3 بضربات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1.

وتقدم الاتحاد عن طريق رومارينيو في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، غير إن الهلال نجح في إدراك التعادل عن طريق ميشيل ديلجادو في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 66 سجل سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال، قبل أن يعود ميشيل ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 69.

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