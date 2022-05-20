الفيحاء يتوّج بكأس خادم الحرمين لأول مرة في تاريخه

المصدر: رويترز

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حقق الفيحاء مفاجأة كبيرة بفوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، عقب انتصاره 3-1 على الهلال في ركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 أمس الخميس.

وهذا أول ألقاب الفيحاء في تاريخه، ويدين بالفضل في ذلك لحارسه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، الذي تصدى إلى أربع ركلات ترجيح.

وتقدم الهلال عبر سالم الدوسري في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة أرضية زاحفة من مدى قريب.

وأدرك رامون لوبيز التعادل للفيحاء في الدقيقة 66 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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