كعيب مدافع هيرنفين الهولندي يقرّر اللعب لمنتخب تونس

المصدر: رويترز

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اختار رامي كعيب؛ مدافع هرنفين الهولندي، اللعب للمنتخب التونسي خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر نهاية العام الحالي.

وقال وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي، في صفحته في فيسبوك إن كعيب وقع على الوثائق المطلوبة التي ينتمي بموجبها للمنتخب الوطني.

وأضاف أن اللاعب "يضع نفسه على ذمة الجهاز الفني والمنتخب التونسي دون قيد أو شرط".

وولد كعيب البالغ عمره 25 عاما في السويد ولعب لمنتخباتها للناشئين والشباب.

وانضم كعيب إلى هيرنفين في العام الماضي قادما من إلفسبورج السويدي.

وتلعب تونس في كأس العالم في المجموعة الرابعة بجوار فرنسا حاملة اللقب والدنمارك والمتأهل من الملحق بين أستراليا والإمارات وبيرو.

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