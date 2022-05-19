الوداد يستعد لـ "الأهلي" بالانفراد بصدارة الدوري المغربي

المصدر: رويترز

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اكتفى الوداد البيضاوي حامل اللقب بالتعادل 1-1 مع مضيفه المغرب الفاسي في مباراة مؤجلة، لينفرد بصدارة دوري المحترفين لكرة القدم أمس الأربعاء.

ورفع الوداد، الذي يستضيف الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا أواخر الشهر الحالي، رصيده إلى 50 نقطة من 23 مباراة متقدما بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي الرجاء الذي خاض 24 مباراة.

وانفرد المغرب الفاسي بالمركز الثالث برصيد 35 نقطة من 24 مباراة.

وأحرز الوداد هدفه بعد أربع دقائق من البداية بعد تمريرة من رضى الجعدي للمهاجم جي مبينزا الذي أرسل تسديدة أبعدها الحارس أيمن ماجد ليتابعها زميله عبد الله حيمود في المرمى.

وكاد الوداد أن يعزز النتيجة في الدقيقة 13 إثر تمريرة عرضية من مبينزا من الناحية اليمنى لكن تمريرته لم يستغلها جلال الداودي جيدا.

وأدرك المغرب الفاسي التعادل في الدقيقة 18 من ركلة حرة نفذها حمزة الجناتي.

وطالب المغرب الفاسي بركلة جزاء في الدقيقة 34 بداعي وجود لمسة يد على حيمود لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وسدد سيف الدين بوهرة ركلة حرة قبل ثلاثة دقائق من نهاية الشوط الأول لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

وغابت الفرص الخطيرة عن الفريقين في الشوط الثاني مع أفضلية للوداد الذي أهدر فرصتين عن طريق البديل جوفيل تسومو القادم من الكونجو لكنه افتقد التركيز أمام المرمى.

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