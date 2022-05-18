الإفريقي التونسي يقيل مدربه عقب الخسارة من النجم الساحلي

المصدر: رويترز

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أعلن الافريقي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إقالة مدربه منتصر الوحيشي عقب الهزيمة 1-صفر أمام غريمه النجم الساحلي.

وقال الافريقي في بيان مقتضب عبر صفحته على موقع فيسبوك "تعلم الهيئة المديرة للنادي الافريقي التخلي عن خدمات المدرب منتصر الوحيشي، هذا وسيتولى مساعده لطفي الرويسي مهمة تدريب الفريق".

ومني الافريقي بخسارته الثانية على التوالي والثالثة في خمس مباريات بمرحلة التتويج ليتراجع للمركز الرابع برصيد سبع نقاط بالتساوي مع الصفاقسي.

ويتصدر الترجي حامل اللقب الترتيب برصيد 13 نقطة قبل مواجهة اتحاد بنقردان غدا الخميس.

وكان الافريقي يمني النفس بالمنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2015 أواحتلال أحد المراكز المؤهلة للبطولات القارية الموسم المقبل.

لكن فرصة ثاني أكثر الأندية تتويجا باللقب المحلي برصيد 13 مرة بدأت في التراجع بسبب النتائج السيئة.

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