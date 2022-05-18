مطالب عاجلة من الأهلي لـ "الكاف" بعد حسم إقامة نهائي أبطال أفريقيا في ملعب الوداد

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أمس الثلاثاء بشكل نهائي إقامة نهائي دوري الأبطال بين الأهلي المصري حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال الكاف بموقعه على الإنترنت إن المباراة ستقام مساء يوم الاثنين 30 مايو في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش على ملعب الوداد، بعدما ذكرت تقارير سابقة أن النهائي قد يقام في الرباط.

واستشاط الأهلي غضبا بعد قرار الكاف بإقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب للعام الثاني على التوالي، وأعلن أنه سيخوض النهائي في أي مكان، لكنه سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية.

وأعلن الأهلي عبر موقعه على الإنترنت أن فريقه القانوني سلم بالفعل شكواه للمحكمة مع سداد الرسوم المالية الخاصة بالشكوى.

ودافع الكاف عن نفسه، وقال إنه تلقى ملفين ناجحين من المغرب والسنغال لاستضافة النهائي، ثم انسحبت السنغال، بينما لم تتقدم مصر.

وأعلن الاتحاد القاري، الذي ألمح سابقا إلى التفكير في العودة إلى النظام القديم بخوض النهائي من مباراتي ذهاب وغياب، أن نهائي كأس الاتحاد الأفريقي سيقام يوم 20 مايو في نيجيريا.

وقررت إدارة الأهلي مخاطبة الكاف بتحديد معايير المباراة النهائية، ومنها تحديد سعة الملعب وتخصيص 50 بالمئة من التذاكر من كل الفئات للنادي، واقتصار نصف مقاعد المدرجات على جماهير الفريق المصري فقط مع التأكيد على مسؤولي المباراة بتأمينها تماما والحفاظ على سلامة جماهيره.

وأضاف الأهلي في بيان حدد خلاله مطالبه للكاف "نطالب بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة من بعثة الأهلي وجماهيره وتطبيق اللوائح المنصوص عليها في الاتحادين الأفريقي والدولي والتي تمنع التأثير على أداء كافة اللاعبين في الملعب". "حصول جماهير الأهلي على تأشيرات السفر للمغرب بعدد يشمل نصف سعة الاستاد وبنفس الأسعار التي سيعلن عنها المنظمون. إسناد المباراة لطاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة مع الاستعانة بحكام من أوروبا لتقنية الفيديو، لا سيما وأن الفائز بالمباراة سيمثل القارة في كأس العالم للأندية".

وسيلعب نهضة بركان المغربي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على لقب مسابقة الأندية الأقل قوة وستنطلق المباراة النهائية الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش أيضا.

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