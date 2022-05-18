الزمالك يتعثر للمرة الثانية ويصبح مهدداً بفقدان صدارة الدوري المصري

المصدر: د ب أ

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تعرض الزمالك لصدمة جديدة في صراعه على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بخسارته أمام ضيفه طلائع الجيش صفر/ 1 أمس الثلاثاء في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة.

وفي مباريات أخرى حقق فيوتشر فوزا مثيرا على ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 4 /3 وفاز مصر المقاصة على مضيفه الجونة 1 /صفر.

وعلى استاد القاهرة الدولي تعثر الزمالك للمباراة الثانية على التوالي بعدما خسر أمام ضيفه إنبي بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

وسجل المهاجم النيجيري الشاب فيكتوري بينيانجبا (18 عاما) هدف الفوز لطلائع الجيش في الدقيقة 70.

وتوقف رصيد الزمالك في الصدارة عند 41 نقطة من 19 مباراة، متفوقا بنقطتين فقط على بيراميدز الوصيف والذي خاض 18 مباراة، كما يتفوق بفارق ثماني نقاط على الأهلي الذي خاض 14 مباراة.

أما طلائع الجيش فرفع رصيده إلى 26 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع.

وعلى استاد خالد بشارة، فاز مصر المقاصة على الجونة بهدف وحيد سجله محمد عادل أمو في الدقيقة 15.

الفوز رفع رصيد المقاصة إلى 13 نقطة ليغادر المركز الأخير ويتقدم للمركز قبل الأخير، وتوقف رصيد الجونة عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسجل المقاصة فوزه الثاني هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات وعشر هزائم.

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