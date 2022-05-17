شبيبة القبائل يعزز وصافته في الدوري الجزائري

المصدر: رويترز

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عزز شبيبة القبائل موقعه في المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم بفوزه 2-1 على ضيفه شبيبة الساورة؛ ثالث الترتيب في مباراة مؤجلة اليوم الثلاثاء.

ورفع شبيبة القبائل رصيده إلى 54 نقطة من 30 مباراة متقدما بفارق أربع نقاط عن شبيبة الساورة، الذي خاض 29 مباراة بينما يملك بارادو 50 نقطة من 29 مباراة أيضا لكنه يتأخر بفارق الأهداف.

ويتصدر شباب بلوزداد الترتيب برصيد 57 نقطة من 27 مباراة.

وسجل ثنائية شبيبة القبائل سليم بوخنشوش في الدقيقتين التاسعة و22 بينما تكفل عبد العزيز لحمري بهدف الضيوف قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

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