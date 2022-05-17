استدعاء 11 لاعباً محترفاً في قائمة مصر لمواجهة غينيا وأثيوبيا بتصفيات أمم أفريقيا

المصدر: رويترز

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‬أعلن إيهاب جلال، المدرب الجديد لمنتخب مصر، قائمة المحترفين المبدئية استعدادا لمواجهة غينيا وأثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم المقررة في ساحل العاج.

وشهدت القائمة، التي تضم 11 لاعبا محترفا في الخارج، عودة أحمد حسن كوكا مهاجم قونية سبور التركي بعد استبعاده في الفترة الماضية، بينما يغيب أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي ومحمود عبد المنعم (كهربا) لاعب هاتاي سبور التركي.

كما انضم أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي لمنتخب مصر لأول مرة في مسيرته.

وضمت القائمة محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال ومحمود حسن تريزيجيه لاعب اسطنبول باشاك شهر التركي وعمر مرموش لاعب شتوتجارت ومصطفى محمد لاعب غلطة سراي وأحمد حسن كوكا لاعب قونية سبور ومصطفى فتحي لاعب التعاون السعودية وأحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي وسام مرسي لاعب إبسويتش تاون وأحمد ياسر ريان لاعب ألتاي سبور التركي وكريم حافظ لاعب ملطية سبور التركي.

وسيلتقي منتخب مصر نظيره الغيني في الخامس من يونيو قبل مواجهة أثيوبيا في التاسع من الشهر ذاته.

ويبدأ منتخب مصر معسكره في 30 مايو أيار بانضمام جميع اللاعبين المحليين باستثناء عناصر الأهلي الذي ستنضم في 31 مايو بعد خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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