الاتحاد يحسم "ديربي العاصمة" أمام المولودية في الدوري الجزائري

المصدر: رويترز

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حسم اتحاد العاصمة مباراة قمة أمام مضيفه مولودية الجزائر بفوزه 1-صفر في دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم في ملعب خمسة يوليو أمس الأحد.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق بلال بن حمودة في الدقيقة 56 بعد تسديدة من آيت الحاج تصدى لها الحارس فريد شعال ليتابعها بن حمودة في الشباك.

وسنحت عدة فرص لأصحاب الأرض لإدراك التعادل عن طريق البديلين عبد الحفيظ عبد الحق والغاني جوزيف إيسو.

وشهدت المباراة عودة الجماهير إلى ملعب خمسة يوليو بعد رفع الحظر عن دخول الجماهير للملاعب في العاصمة الجزائرية بعد عامين من الحظر بسبب تفشي جائحة كورونا.

ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 45 نقطة من 29 مباراة في المركز السابع في حين تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 49 نقطة من 30 مباراة في المركز الخامس.

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