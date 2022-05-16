ركلة جزاء مثيرة للجدل تمنح ساو باولو الفوز على كويابا في الدوري البرازيلي

المصدر: رويترز

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قلب ساو باولو تأخره إلى فوز 2-1 على كويابا بفضل ركلة جزاء مثيرة للجدل في الشوط الثاني في الدوري البرازيلي لكرة القدم أمس الأحد.

وتقدم الفريق الضيف عبر جنيسون في الدقيقة 33 بعد خطأ من دفاع ساو باولو.

لكن جوناثان كاليري حصل على ركلة جزاء أدرك منها التعادل في الدقيقة 65.

وبعد ذلك بتسع دقائق طُرد جوناثان كافو لاعب كويابا، واستغل ساو باولو التفوق العددي لينتزع الفوز بهدف نيكاو قبل ثماني دقائق من النهاية.

ويحتل ساو باولو المركز الثالث وله 11 نقطة من ست مباريات متأخرا بنقطتين عن كورنثيانز المتصدر.

ويملك كويابا سبع نقاط في المركز 13.

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