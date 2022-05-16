صعود نهضة بركان المغربي لنهائي كأس الكونفيدرالية وإخفاق أهلي طرابلس الليبي

المصدر: د ب أ

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صعد نهضة بركان المغربي للمباراة النهائية في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب فوزه الكبير 4 / 1 على ضيفه تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، أمس الأحد، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وتمكن نهضة بركان من تعويض خسارته صفر / 1 في لقاء الذهاب، الذي أقيم بمدينة لومومباشي بالكونغو الديمقراطية يوم الأحد الماضي، ليفوز 4 / 2 في إجمالي لقائي الذهاب والإياب، وينال تذكرة التأهل للنهائي الثالث له في البطولة خلال المواسم الأربعة الأخيرة.

وبادر بكر الهلالي بالتسجيل لمصلحة نهضة بركان في الدقيقة العاشرة، لكن سرعان ما تعادل مازيمبي عن طريق فيليبي كينزومبي في الدقيقة 11.

واضطر مازيمبي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه الزامبي تاندي موابي لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 64، ليستغل بركان النقص العددي في صفوف منافسه على أكمل وجه.

وأحرز العربي الناجي الهدف الثاني للفريق المغربي في الدقيقة 79، قبل أن يحرز يوسف الفحلي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 88 من ركلة جزاء والسادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وضرب نهضة بركان، الذي توج باللقب عام 2020 موعدا في المباراة النهائية مع أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي، الذي اجتاز عقبة أهلي طرابلس الليبي في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بالبطولة.

وتأهل أورلاندو للمباراة النهائية، رغم خسارته صفر / 1 أمام ضيفه أهلي طرابلس أمس في إياب المربع الذهبي للمسابقة.

وجاء هدف أهلي طرابلس الوحيد عن طريق علي أبوعرقوب في الدقيقة 89.

واستفاد الفريق الملقب بـ (القراصنة) من فوزه 2 / صفر على الأهلي في مباراة الذهاب، التي أقيمت في ليبيا يوم الأحد الماضي، ليظفر بورقة الترشح للنهائي، عقب انتصاره 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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