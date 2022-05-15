الرجاء يسقط في "وادي زم" بالدوري المغربي

المصدر: د ب أ

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فاز فريق سريع وادي زم على ضيفه الرجاء 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المغربي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز المغرب الفاسي على شباب المحمدية 3/ 1.

ويدين سريع وادي زم بالفضل في هذا الفوز للاعبه المهدي مفضل الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71.

ورفع سريع وادي زم رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر الأخير، وتوقف رصيد الرجاء عند 49 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز المغرب الفاسي على شباب المحمدية 3 / 1.

وسجل أهداف المغرب الفاسي هيثم عينة في الدقيقة 40 وياسين الرامي في الدقيقة 61 وحمزة الجناتي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف شباب المحمدية هيرفيه جاي في الدقيقة 11.

رفع المغرب الفاسي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد شباب المحمدية عند 32 نقطة في المركز الخامس.

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