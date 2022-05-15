الأهلي المصري يشيد بنادي وفاق سطيف والجماهير الجزائرية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، بنادي وفاق سطيف الجزائري وإدارته وجماهير الجزائر الشقيقة، على ما لاقته بعثة الفريق الأحمر من اهتمام ورعاية طوال فترة وجودها هناك.

وقال الخطيب في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد أن البعثة تم استقبالها بحفاوة شديدة وكرم ضيافة، وهذا ليس بجديد على الشعب الجزائري الشقيق.

وشدد رئيس الأهلي على الروح الطيبة التي سادت المباراة بين لاعبي الفريقين والتشجيع المثالي لجماهير وفاق سطيف؛ وهو ما يعكس قيمة الرياضة التي تزيد من التقارب والمحبة بين الشعوب.

وتمنى محمود الخطيب التوفيق لنادي وفاق سطيف في الفترة القادمة، والسعادة لجماهيره، التي ضربت مثلًا في التزامها وروحها الرياضية العالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز