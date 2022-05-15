الأهلي المصري يتعادل مع وفاق سطيف الجزائري ويتأهل لنهائي دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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تأهل الأهلي رسميا إلى الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تعادله 2/2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائر أمس السبت في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم الأهلي بهدف سجله أحمد عبد القادر في الدقيقة الثانية، وتعادل أحمد القندوسي لوفاق سطيف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل رياض بن عياد الهدف الثاني للوفاق في الدقيقة 61، وتعادل الأهلي بهدف سجله محمد شريف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة ليصعد للمباراة النهائية فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6 / 2.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في المباراة النهائية، يوم 30 مايو الجاري، مع فريق الوداد المغربي الذي تغلب على بترو أتلتيكو الانغولي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 / 2.

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