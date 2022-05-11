الزمالك يسقط أمام إنبي ويتلقى الهزيمة الثالثة بالدوري المصري

المصدر: رويترز

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استقبلت شباك الزمالك متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هدفا في كل شوط ليخسر من ضيفه إنبي 2-صفر لتتوقف انتصاراته المتتالية في المسابقة عند ثلاث مباريات أمس الثلاثاء.

وتجمد رصيد الزمالك، الذي تلقى الهزيمة الثالثة في 18 مباراة، عند 41 نقطة في الصدارة مقابل 23 نقطة لإنبي من 17 مباراة في المركز الثامن.

ووضع علي فوزي إنبي في المقدمة بالدقيقة 39 عندما استغلّ تمريرة عرضية من مصطفى شلبي ليسدد الكرة في المرمى من مدى قريب أثناء خروج الحارس محمد أبوجبل من مرماه.

وعزز النيجيري جون إيبوكا النتيجة في الدقيقة 61 بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء إثر تمريرة من ركلة حرة.

وألغى الحكم هدفا لإيبوكا في الدقيقة الثامنة بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، بينما رد القائم الأيسر لمرمى إنبي تسديدة من عمر السعيد في الدقيقة 32.

وألغى الحكم هدفا ثانيا لإنبي قبل النهاية بخمس دقائق للنيجيري دينوبيتر ايراوديون بداعي التسلل.

وفي مباراة أخرى عوض سيراميكا كليوباترا تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز 3-2 على ضيفه الجونة.

ورفع سيراميكا رصيده إلى 21 نقطة من 18 مباراة في المركز العاشر متقدما بفارق أربع نقاط عن الجونة في المركز 15.

ووضع نور السيد الجونة في المقدمة قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عبر تسديدة قوية.

وتعادل سيراميكا في الدقيقة 48 عن طريق شريف دابو إثر تمريرة من محمد إبراهيم.

وسجل باسم مرسي هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 53 بعد تمريرة اخرى من إبراهيم لكن محمود الشبراوي تعادل للجونة بعدها بثماني دقائق.

وأحرز سيف تقا هدف الفوز لسيراميكا بضربة رأس في الدقيقة 66 استقرت في مرمى إسلام طارق حارس الجونة.

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