زيادة عدد الجماهير في الدوري المصري

المصدر: د ب أ

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أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية اليوم الاثنين زيادة عدد الجماهير إلى خمسة ألاف لكل مباراة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اعتبارا من الدور الثاني.

وذكرت الرابطة في بيان رسمي عبر صفحتها ىموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم أنه في إطار حرصها على استكمال عودة الجماهير لحضور المباريات بصورة تدريجية، ومن منطلق إيمانها بدورهم الإيجابي وكونهم من العناصر الأساسية لإنجاح اللعبة، فقد تقرر زيادة عدد حضور الجماهير إلى 5 ألاف مشجع لكل مباراة بدلا من ألفين وذلك من مباريات الدور الثاني اعتبارا من المرحلة الثامنة عشر من الدوري المصري.

وأضافت الرابطة أنه تقرر :"خفض سعر التذكرة الموحدة من 100 جنيه (مصري) إلى 75 جنيه، وذلك في إطار التيسير علي الجماهير لحضور المباريات".

وأوضحت :"تنوه الرابطة إلى إعادة التأكيد على ضرورة التزام كافة عناصر اللعبة بالروح الرياضية ونبذ التعصب حتى يتسنى لنا إضافة المزيد من المكتسبات التي تعود بالنفع على الرياضة المصرية."

وتابعت :"في هذا الصدد، تتقدم الرابطة بكل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على دورها الداعم والرئيسي في عودة الجماهير للمدرجات من منطلق عهدها الدائم في توفير عناصر النجاح للرياضة المصرية."



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